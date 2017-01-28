Алексис Ларрье
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 марта 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Анжер
2 : 1
Метц
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
2
Метц
1
был в запасе
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
Метц
3 : 2
Лилль
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3
Лилль
2
был в запасе