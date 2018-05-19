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Джонатан Ривьерес
№18
Защитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 мая 1989 (31) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Метц
0 : 4
Бордо
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
0
Бордо
4
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
Метц
1 : 2
Анжер
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
Лилль
3 : 1
Метц
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
3
Метц
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Метц
1 : 1
Кан
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
Кан
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Ренн
1 : 2
Метц
15'
15'
15'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
18:00
Метц
0 : 5
Лион
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лион
5
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Метц
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Метц
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Генгам
2
Метц
2
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Труа
1 : 0
Метц
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Метц
0 : 1
Монпелье
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
0
Монпелье
1
был в запасе
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
22:45
Марсель
6 : 3
Метц
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
6
Метц
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Метц
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
77'
77'
77'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 3
Метц
66'
66'
66'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1
Метц
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Метц
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
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