Иван Баллиу
№20
Защитник
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Команда
Альмерия
Гражданство
Албания
Дата рождения
1 янв. 1992 (29) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Албания
2 : 0
Молдавия
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Албания
2
Молдавия
0
был в запасе