Матье Удоль
№3
Защитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 марта 1996 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Ланс
2 : 2
Метц
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Брест
2 : 4
Метц
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Метц
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Лион
0 : 1
Метц
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Ним
0 : 1
Метц
44'
44'
44'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 1
Метц
38'
38'
38'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Метц
3 : 1
Лорьян
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
Марсель
1 : 1
Метц
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Метц
2 : 1
Реймс
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур