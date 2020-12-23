Симон Фалет
№5
Защитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Французская Гайана
Дата рождения
19 февр. 1992 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Ганновер-96
0 : 3
Вердер
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0
Вердер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала