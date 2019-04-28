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Олимпиада
Йени Нгбакото
№12
Полузащитник
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Команда
Генгам
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 янв. 1992 (29) лет
Рост
173
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Ницца
3 : 0
Генгам
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
18:00
Генгам
1 : 3
Марсель
56'
56'
56'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
18:00
56'
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Генгам
1
Марсель
3
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Страсбур
3 : 3
Генгам
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
3
Генгам
3
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Генгам
2 : 1
Ренн
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Генгам
2
Ренн
1
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Сент-Этьен
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Генгам
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Монако
0 : 2
Генгам
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
0
Генгам
2
был в запасе
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2
Генгам
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
2
Генгам
1
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
Генгам
2 : 4
Лион
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
2
Лион
4
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Кан
0 : 0
Генгам
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Генгам
0
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1
Монпелье
1
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Генгам
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0
Генгам
1
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Ним
0 : 0
Генгам
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ним
0
Генгам
0
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
Генгам
1 : 3
Бордо
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1
Бордо
3
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
22:00
Марсель
4 : 0
Генгам
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4
Генгам
0
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 2
Тулуза
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1
Тулуза
2
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:00
Лилль
3 : 0
Генгам
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
3
Генгам
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Генгам
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
2
Генгам
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур