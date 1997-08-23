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Олимпиада
Осман Какай
№34
Защитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Уотфорд
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Куинз Парк Рейнджерс
0
Уотфорд
1
был в запасе
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Портсмут
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Куинз Парк Рейнджерс
2
Портсмут
0
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Портсмут
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Портсмут
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Лидс
90'
90'
90'
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
2
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала