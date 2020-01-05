Скотт Уортон
№19
Защитник
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Команда
Бери
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 окт. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Бертон Альбион
2 : 4
Нортгемптон Таун
58'
58'
58'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бертон Альбион
2
Нортгемптон Таун
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала