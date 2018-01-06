Пол Джонс
№36
Вратарь
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 июня 1986 (34) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Эксетер Сити
0 : 2
Вест Бромвич
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
0
Вест Бромвич
2
был в запасе