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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Жозе Са
№93
Вратарь
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 янв. 1993 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Люксембург
1 : 3
Португалия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Люксембург
1
Португалия
3
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
был в запасе