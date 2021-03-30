Жозе Са
№93
Вратарь
Подписаться
Команда
Олимпиакос
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 янв. 1993 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Люксембург
1 : 3
Португалия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Люксембург
1
Португалия
3
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
был в запасе