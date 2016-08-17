Рамон Буэно
№30
Защитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 февр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 21:45
Вильярреал
1 : 2
Монако
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Вильярреал
1
Монако
2
был в запасе