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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Айтор Канталапьерда
№27
Нападающий
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Вильярреал
72'
72'
72'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
Вильярреал
0 : 0
Севилья
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0
Севилья
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 2 тур