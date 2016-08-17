Леонардо Фазан
№38
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 янв. 1994 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 21:45
Селтик
5 : 2
Хапоэль
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Селтик
5
Хапоэль
2
был в запасе