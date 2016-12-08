Лусио Мараньан
№22
Нападающий
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 сент. 1988 (32) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Саутгемптон
1 : 1
Хапоэль
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Саутгемптон
1
Хапоэль
1
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Хапоэль
3 : 2
Интер
58'
43'
58'
43'
58'
43'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
58'
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Хапоэль
3
Интер
2
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Спарта
2 : 0
Хапоэль
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
2
Хапоэль
0
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Хапоэль
0 : 1
Спарта
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
0
Спарта
1
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Хапоэль
0 : 0
Саутгемптон
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хапоэль
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Интер
0 : 2
Хапоэль
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Интер
0
Хапоэль
2
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур