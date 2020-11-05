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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бен Биттон
№2
Защитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
3 янв. 1991 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Вильярреал
4 : 0
Маккаби
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вильярреал
4
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
был в запасе