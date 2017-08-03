Бен Тургеман
№3
Защитник
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Команда
Бней-Иегуда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
9 янв. 1989 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Зенит
0 : 1
Бней-Иегуда
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Зенит
0
Бней-Иегуда
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
Бней-Иегуда
0 : 2
Зенит
34'
34'
34'
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бней-Иегуда
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд