Соуза Вилльям
№31
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 февр. 1985 (36) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
Бешикташ
2 : 1
Хапоэль
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бешикташ
2
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
Хапоэль
1 : 3
Бешикташ
42'
42'
42'
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
42'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Хапоэль
1
Бешикташ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала