Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Криштиану Роналду
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Артем Дзюба
Лука Модрич
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джонатан Кафу
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Коринтианс
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 июля 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2017/2018
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
1
Бордо
0
был в запасе
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
1
Бордо
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур