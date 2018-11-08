Натанаэль (Соуза )
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 дек. 1990 (30) лет
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
18'
18'
18'
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лудогорец
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
47'
47'
47'
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕК
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Лудогорец
2 : 3
Байер
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лудогорец
2
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур