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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Мацей Дабровски
№5
Защитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
20 апр. 1987 (33) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
Шериф
0 : 0
Легия
68'
68'
68'
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Шериф
0
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
Легия
1 : 1
Шериф
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Легия
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд