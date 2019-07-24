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Евро-2020
Легкая атлетика
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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Робби Бенсон
№18
Полузащитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
7 мая 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
Дандолк
1 : 1
Карабах
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Дандолк
1
Карабах
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
17.07.2019
17 июля 2019
ср
19:30
Рига
0(4) : 0(5)
Дандолк
17.07.2019
17 июля 2019
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
Рига
0(4)
Дандолк
0(5)
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
10.07.2019
10 июля 2019
ср
21:45
Дандолк
0 : 0
Рига
10.07.2019
10 июля 2019
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
Дандолк
0
Рига
0
был в запасе