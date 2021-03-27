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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дэрил Хорган
№7
Полузащитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
10 авг. 1992 (28) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига в
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
был в запасе