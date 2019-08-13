Дэйн Мэсси
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Дандолк
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
17 апр. 1988 (32) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.08.2019 13 авг. 2019 вт 22:00
Дандолк
1 : 3
Слован
13.08.2019 13 авг. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Дандолк
1
Слован
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
07.08.2019 07 авг. 2019 ср 21:15
Слован
1 : 0
Дандолк
07.08.2019 07 авг. 2019 ср 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Слован
1
Дандолк
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд