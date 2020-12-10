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Олимпиада
Эндрю Бойл
№44
Защитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
7 марта 1991 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2016/2017
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Дандолк
2 : 4
Арсенал
10'
10'
10'
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Дандолк
2
Арсенал
4
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Мольде
3 : 1
Дандолк
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Мольде
3
Дандолк
1
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Дандолк
1 : 3
Рапид
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Дандолк
1
Рапид
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Рапид
4 : 3
Дандолк
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
4
Дандолк
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Арсенал
3 : 0
Дандолк
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Арсенал
3
Дандолк
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур