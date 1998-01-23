Адриан Шемпер
№1
Вратарь
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Команда
Кьево
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
12 янв. 1998 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Хорватия (мол.)
1 : 2
Англия (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Хорватия (мол.)
1
Англия (мол.)
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:00
Хорватия (мол.)
3 : 2
Швейцария (мол.)
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Хорватия (мол.)
3
Швейцария (мол.)
2
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 23:00
Португалия (мол.)
1 : 0
Хорватия (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Португалия (мол.)
1
Хорватия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур