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Евро-2020
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Олимпиада
Адриан Шемпер
№1
Вратарь
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Команда
Кьево
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
12 янв. 1998 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
италия. серия а
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Хорватия (мол.)
1 : 2
Англия (мол.)
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Хорватия (мол.)
1
Англия (мол.)
2
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
20:00
Хорватия (мол.)
3 : 2
Швейцария (мол.)
28.03.2021
28 марта 2021
вс
20:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Хорватия (мол.)
3
Швейцария (мол.)
2
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
23:00
Португалия (мол.)
1 : 0
Хорватия (мол.)
25.03.2021
25 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Португалия (мол.)
1
Хорватия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур