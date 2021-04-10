Амер Гояк
№10
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
13 февр. 1997 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 28 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
Торино
1 : 1
Фиорентина
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1
Фиорентина
1
был в запасе
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0 : 3
Торино
90'
90'
90'
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
90'
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 13 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
Рома
3 : 1
Торино
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
минуты: 1' - 23'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
минуты: 1' - 23' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2
Торино
1
был в запасе