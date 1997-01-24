Боян Кнежевич
№25
Полузащитник
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Команда
Олимпия
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
28 янв. 1997 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 17:00
Астана
0 : 2
Динамо
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 17:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Астана
0
Динамо
2
был в запасе