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Олимпиада
Даниэль Попеску
№24
Защитник
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Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
20 февр. 1988 (33) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
22:00
Витория Гимараеш
1 : 0
Стяуа
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Витория Гимараеш
1
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
Стяуа
0 : 0
Витория Гимараеш
88'
88'
88'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стяуа
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
0 : 1
Стяуа
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Млада Болеслав
0
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:30
Стяуа
2 : 3
Алашкерт
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Стяуа
2
Алашкерт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Алашкерт
0 : 3
Стяуа
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Алашкерт
0
Стяуа
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Милсами
1 : 2
Стяуа
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Милсами
1
Стяуа
2
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
Стяуа
2 : 0
Милсами
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Стяуа
2
Милсами
0
был в запасе