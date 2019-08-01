Богдан Митря
№3
Защитник
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Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
29 сент. 1987 (33) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
Спартак
3 : 1
Локомотив
53'
90'
53'
90'
53'
90'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
53'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Спартак
3
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Радник
2 : 0
Спартак
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Радник
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд