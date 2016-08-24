Жюгюрта Хамрун
№5
Полузащитник
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Команда
Стяуа
Гражданство
Алжир
Дата рождения
27 янв. 1989 (32) года
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 21:45
Манчестер Сити
1 : 0
Стяуа
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Манчестер Сити
1
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
16.08.2016 16 авг. 2016 вт 21:45
Стяуа
0 : 5
Манчестер Сити
16.08.2016 16 авг. 2016 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Стяуа
0
Манчестер Сити
5
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд