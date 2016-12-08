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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Боян Голубович
№14
Нападающий
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Команда
Стяуа
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
22 авг. 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
Вильярреал
2 : 1
Стяуа
68'
68'
68'
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вильярреал
2
Стяуа
1
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Стяуа
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стяуа
2
Османлыспор
1
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Стяуа
1 : 1
Вильярреал
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стяуа
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Османлыспор
2 : 0
Стяуа
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 45'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Османлыспор
2
Стяуа
0
минуты: 1' - 45' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур