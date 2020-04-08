Дэвинсон Санчес
№6
Защитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
12 июня 1996 (24) года
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Моуринью и три игрока «Тоттенхэма» нарушили правила самоизоляции: вышли в парк на пробежку и тренировку
#Тоттенхэм
08 апреля 2020, 11:59