Йоэль Асоро
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Суонси
Гражданство
Швеция
Дата рождения
27 апр. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:20
Суонси
2 : 3
Манчестер Сити
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:20
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Суонси
2
Манчестер Сити
3
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 19:00
Суонси
4 : 1
Брентфорд
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Суонси
4
Брентфорд
1
был в запасе