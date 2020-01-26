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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кейн Уилсон
№49
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 марта 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2016/2017
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
Транмер
0 : 6
Манчестер Юнайтед
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Транмер
0
Манчестер Юнайтед
6
был в запасе