Кейн Уилсон
№49
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 марта 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 18:00
Транмер
0 : 6
Манчестер Юнайтед
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Транмер
0
Манчестер Юнайтед
6
был в запасе