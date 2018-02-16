Джош Клэкстоун
№37
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2018 16 февр. 2018 пт 23:00
Челси
4 : 0
Халл Сити
16.02.2018 16 февр. 2018 пт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
4
Халл Сити
0
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Блэкберн
0 : 1
Халл Сити
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
0
Халл Сити
1
был в запасе