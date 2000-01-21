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Олимпиада
Илья Мартынов
№55
Защитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 2000 (21) год
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2016/2017
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
Химки
-:-
Тамбов
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
-
Тамбов
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
был в запасе
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
был в запасе