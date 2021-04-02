Александр Черников
№53
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 февр. 2000 (21) год
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
74'
74'
74'
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
42'
42'
42'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
77'
77'
77'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
17'
17'
17'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
50'
50'
50'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
Балтика
2 : 0
Краснодар-2
75'
75'
75'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
37'
37'
37'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 29' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 29' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур