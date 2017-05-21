Грег Олли
№36
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 февр. 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Халл Сити
1 : 7
Тоттенхэм
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
7
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Сандерленд
3 : 0
Халл Сити
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
3
Халл Сити
0
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:30
Халл Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Суонси
0 : 2
Халл Сити
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Суонси
0
Халл Сити
2
был в запасе
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 14:30
Халл Сити
2 : 1
Лестер Сити
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Халл Сити
2
Лестер Сити
1
был в запасе