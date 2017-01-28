Поль Шарруо
№30
Вратарь
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 июля 1993 (27) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1
Кан
1
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Ренн
1 : 2
Бастия
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1
Бастия
2
был в запасе
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Бастия
1 : 1
Бордо
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бастия
1
Бордо
1
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1
Монпелье
1
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Лион
2 : 1
Бастия
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 49' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2
Бастия
1
минуты: 49' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
Лилль
2 : 1
Бастия
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2
Бастия
1
был в запасе
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 0
Бастия
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1
Бастия
0
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Бастия
2 : 1
Тулуза
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2
Тулуза
1
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Кан
2 : 0
Бастия
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
2
Бастия
0
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Лорьян
0 : 3
Бастия
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
0
Бастия
3
был в запасе