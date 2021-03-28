Карл-Юхан Юнссон
№21
Вратарь
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Швеция
Дата рождения
28 янв. 1990 (31) год
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Косово
0 : 3
Швеция
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Косово
0
Швеция
3
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1
Грузия
0
был в запасе