Алексис Мане
№32
Полузащитник
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Команда
Генгам
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 апр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
Бастия
1 : 0
Генгам
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1
Генгам
0
был в запасе
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Генгам
1 : 0
Лорьян
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1
Лорьян
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Генгам
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2
Генгам
1
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1
Монпелье
1
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Нанси
0 : 2
Генгам
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0
Генгам
2
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 16:00
Генгам
2 : 1
Марсель
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 16:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
2
Марсель
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 21:30
Монако
2 : 2
Генгам
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 21:30
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2
Генгам
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур