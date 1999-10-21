Артем Воропаев
№36
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 окт. 1999 (21) год
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Спартак-2
3 : 3
Алания
88'
88'
88'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
88'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
3
Алания
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Балтика
1 : 0
Спартак-2
86'
86'
86'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 2
Иртыш
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1
Иртыш
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
18'
18'
18'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
54'
54'
54'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Волгарь
2 : 0
Спартак-2
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волгарь
2
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак-2
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур