Николай Бочко
№65
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 1999 (22) года
Рост
176
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
90'
90'
90'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
31'
31'
31'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Иртыш
0 : 0
Краснодар-2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур