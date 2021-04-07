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Олимпиада
Максим Васильев
№97
Защитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 февр. 1999 (22) года
Рост
184
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Оренбург
-:-
Чайка
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
-
Чайка
-
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
был в запасе