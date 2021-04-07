Максим Васильев
№97
Защитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 февр. 1999 (22) года
Рост
184
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
-:-
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
-
Чайка
-
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
был в запасе