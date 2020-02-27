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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маркус Антонссон
№23
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
8 мая 1991 (29) лет
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вольфсбург
2
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала