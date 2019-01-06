Джон Тейлор
№28
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 июля 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Манчестер Сити
7 : 0
Ротерхэм
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
7
Ротерхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала