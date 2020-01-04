Ли Эванс
№36
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
24 июля 1994 (26) лет
Рост
186
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Лестер Сити
2 : 0
Уиган Атлетик
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лестер Сити
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала