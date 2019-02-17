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Дэниэл Бентли
№1
Вратарь
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 июля 1993 (27) лет
Рост
188
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Суонси
4 : 1
Брентфорд
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Суонси
4
Брентфорд
1
был в запасе
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
Брентфорд
3 : 1
Барнет
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брентфорд
3
Барнет
1
был в запасе
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:45
Барнет
3 : 3
Брентфорд
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Барнет
3
Брентфорд
3
был в запасе