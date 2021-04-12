Адам Уэбстер
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 янв. 1995 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
Брайтон & Хов
-:-
Эвертон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
-
Эвертон
-
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
71'
71'
71'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
77'
77'
77'
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон & Хов
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Фулхэм
0 : 0
Брайтон & Хов
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Лестер Сити
3 : 0
Брайтон & Хов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лестер Сити
3
Брайтон & Хов
0
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Саутгемптон
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ливерпуль
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 2
Брайтон & Хов
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 20:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Бернли
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон & Хов
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:15
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Бромвич
77'
77'
77'
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур