Макс Лоу
№13
Защитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 44' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 44' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
был в запасе
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон & Хов
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
38'
38'
38'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур